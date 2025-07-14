В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июля 2025 15:11  [34] Приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов начнётся 22 июля
16 июля 2025 15:04  [53] Движение на улице Фрунзе в Нижнем остановлено из-за аварийных работ
16 июля 2025 14:52  [86] Размыв грунта в Нижегородском кремле не повлияет на сроки благоустройства
16 июля 2025 13:50  [135] Егор Поляков поздравил выпускников Нижегородского института управления
16 июля 2025 13:47  [86] В публичных Wi-Fi-сетях "Ростелекома" появилась авторизация с помощью банковских ID
16 июля 2025 12:18  [164] Оборот наркотиков вырос на 34% в Нижегородской области
16 июля 2025 11:24  [467] Станкевич высказался о задержании начальника полиции нижегородского аэропорта
16 июля 2025 11:02  [206] ИИ поможет нижегородцам быстрее пройти биометрию через "Госуслуги"
16 июля 2025 10:43  [194] Депутаты предложили давать многодетным семьям 1 млн рублей вместо участка земли
16 июля 2025 10:23  [203] Программа "Земский доктор" привлекла в нижегородскую глубинку еще 20 медиков
Общество

Приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов начнётся 22 июля

16 июля 2025 15:11  [34] Общество
Приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов начнётся 22 июля

Фото: с сайта unsplash.com

С 22 июля по 6 августа Минцифры запускает приём заявлений на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов, информирует телеканал "360".

Для получения отсрочки претенденты должны соответствовать определённым критериям. Во-первых, они должны быть гражданами России в возрасте от 18 до 30 лет. Во-вторых, у них должно быть высшее образование по специальностям из утверждённого перечня. Также они должны работать в аккредитованных IT-компаниях.

Трудовой договор должен предусматривать полноценную занятость на полный рабочий день. Кроме того, стаж работы в организации за год до призыва должен составлять не менее 11 месяцев.

Однако для выпускников вузов предусмотрены особые условия. Они могут получить отсрочку без соблюдения требования о стаже работы, если устроились на работу в течение года после окончания учебного заведения. При этом компания, в которой они работают, должна быть внесена в реестр аккредитованных IT-организаций до 11 августа 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT-специалисты Армия Отсрочка
Поделиться:
Новости по теме
18 мая 2025 13:54  [987] PHP-программисты в Нижнем Новгороде зарабатывают до 410 тысяч рублей в месяц
10 апреля 2025 16:35  [1914] Нижегородская область создает консьерж-сервис для переезда IT-специалистов
07 февраля 2025 14:33  [1042] Средняя зарплата нижегородских IT-специалистов выросла до 73 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных