Приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов начнётся 22 июля Общество

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С 22 июля по 6 августа Минцифры запускает приём заявлений на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов, информирует телеканал "360".

Для получения отсрочки претенденты должны соответствовать определённым критериям. Во-первых, они должны быть гражданами России в возрасте от 18 до 30 лет. Во-вторых, у них должно быть высшее образование по специальностям из утверждённого перечня. Также они должны работать в аккредитованных IT-компаниях.

Трудовой договор должен предусматривать полноценную занятость на полный рабочий день. Кроме того, стаж работы в организации за год до призыва должен составлять не менее 11 месяцев.

Однако для выпускников вузов предусмотрены особые условия. Они могут получить отсрочку без соблюдения требования о стаже работы, если устроились на работу в течение года после окончания учебного заведения. При этом компания, в которой они работают, должна быть внесена в реестр аккредитованных IT-организаций до 11 августа 2025 года.