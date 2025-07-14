Антенщика в Нижегородской области нашли мертвым на берегу Волги Происшествия

Сотрудник Семёновского линейно-производственного управления магистральных газопроводов, входящего в состав ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", погиб при невыясненных обстоятельствах во время служебной командировки в Городецкий район.

Бригада из четырёх человек, представлявшая службу связи, была направлена в район 8 июля для проведения измерений резервного кабеля связи. По словам старшего группы, вечером 9 июля все сотрудники легли спать в кунге служебного автомобиля.

Утром 10 июля в 06:30 коллеги обнаружили, что один из работников, антенщик-мачтовик, отсутствует. О пропаже незамедлительно сообщили в экстренные службы и в местный отдел полиции.

15 июля в 15:30 мать пропавшего работника подтвердила, что найденное ранее на берегу Волги тело принадлежит её сыну.

По словам руководителя Гострудинспекции по Нижегородской области Ильи Мошеса, начато расследование несчастного случая на производстве. В рамках проверки предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и выяснить, была ли связь между смертью сотрудника и его профессиональной деятельностью.

Ранее сообщалось, что начальника нижегородского энергоучастка нашли мертвым на рабочем месте.