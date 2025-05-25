Машинист экскаватора упал замертво в Сарове

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На строительной площадке в Сарове произошла трагедия — во время работы внезапно скончался машинист экскаватора. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области.
Инцидент случился 4 июня 2025 года примерно в 10:30. Как рассказали очевидцы, 60-летний сотрудник строительной компании ООО "Саров АтомСтрой" передвигался по территории участка, когда ему вдруг стало плохо. Мужчина потерял сознание и рухнул на землю.
Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть рабочего.
По словам главного государственного инспектора труда по Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая с целью выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Кстове во время работы замертво упал электромонтер.
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