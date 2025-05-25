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Происшествия

Машинист экскаватора упал замертво в Сарове

10 июня 2025 18:03  [98] Происшествия
Машинист экскаватора упал замертво в Сарове

Фото: Кирилл Мартынов

На строительной площадке в Сарове произошла трагедия — во время работы внезапно скончался машинист экскаватора. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области. 

Инцидент случился 4 июня 2025 года примерно в 10:30. Как рассказали очевидцы, 60-летний сотрудник строительной компании ООО "Саров АтомСтрой" передвигался по территории участка, когда ему вдруг стало плохо. Мужчина потерял сознание и рухнул на землю.

Коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть рабочего.

По словам главного государственного инспектора труда по Нижегородской области Ильи Мошеса, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая с целью выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. 

Ранее сообщалось, что в Кстове во время работы замертво упал электромонтер. 

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Теги:
Госинспекция труда Саров
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