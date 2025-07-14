В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
16 июля 2025 18:20  [11] Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом
16 июля 2025 16:58  [125] Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка
16 июля 2025 16:40  [135] Почти 20 дел завели на 26 мигрантов в Нижегородской области за наркотики
16 июля 2025 16:02  [166] Самокатчик сбил годовалого малыша в Нижнем Новгороде
16 июля 2025 15:38  [162] Участок дороги провалился на улице Строителей в Дзержинске
16 июля 2025 15:22  [205] Антенщика в Нижегородской области нашли мертвым на берегу Волги
16 июля 2025 13:14  [200] Лжетрейдер обманул нижегородского пенсионера на 700 тысяч рублей
16 июля 2025 12:47  [224] Нижегородец потерял слух после купания в реке
16 июля 2025 11:45  [238] Полиция раскрыла хищение 10 тысяч тонн песка в Нижегородской области (видео)
16 июля 2025 09:40  [328] Бастрыкин взял дело о нападении подростка с сигнальной ракетой в Дзержинске
Происшествия

Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка

16 июля 2025 16:58  [125] Происшествия
Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка

В Городце Нижегородской области сотрудники полиции устанавливают личность владельцев собаки, которая напала на ребёнка. Об этом сообщил глава города Александр Мудров в своём официальном телеграм-канале.

По словам Мудрова, пострадавшему ребёнку уже оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские приступили к розыску хозяев животного, однако видеозаписи с камер наблюдения пока не дали значимых результатов.

"Один из адресов, где, по предварительной информации, может содержаться собака, схожая по описанию, уже проверен", — уточнил глава города.

Мудров также обратился к жителям с просьбой помочь следствию и при наличии информации о случившемся связаться с правоохранительными органами.

"Также прошу всех сохранять благоразумие и избегать распространения слухов, а также воздержаться от призывов устроить самосуд в социальных сетях", — добавил он.

Напомним, что в Городце возбудили дело после того, как домашняя собака покусала девочку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городец Собаки Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2025 12:55  [701] Служба отлова застрелила домашнюю собаку на детской площадке в Балахне
06 июня 2025 19:01  [683] Агрессивная собака покусала нижегородского почтальона
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных