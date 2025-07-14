Полиция ищет в Городце хозяев собаки, покусавшей ребёнка Происшествия

В Городце Нижегородской области сотрудники полиции устанавливают личность владельцев собаки, которая напала на ребёнка. Об этом сообщил глава города Александр Мудров в своём официальном телеграм-канале.

По словам Мудрова, пострадавшему ребёнку уже оказали необходимую медицинскую помощь. Полицейские приступили к розыску хозяев животного, однако видеозаписи с камер наблюдения пока не дали значимых результатов.

"Один из адресов, где, по предварительной информации, может содержаться собака, схожая по описанию, уже проверен", — уточнил глава города.

Мудров также обратился к жителям с просьбой помочь следствию и при наличии информации о случившемся связаться с правоохранительными органами.

"Также прошу всех сохранять благоразумие и избегать распространения слухов, а также воздержаться от призывов устроить самосуд в социальных сетях", — добавил он.

Напомним, что в Городце возбудили дело после того, как домашняя собака покусала девочку.