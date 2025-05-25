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Общество

Агрессивная собака покусала нижегородского почтальона

06 июня 2025 19:01  [110] Общество
Агрессивная собака покусала нижегородского почтальона

Агрессивная собака укусила в плечо почтальона в Ардатовском районе. Об этом сообщили в Госинспекции труда региона. 

По ее данным, во время нападения 53-летний почтальон находился на работе. Мужчина после укуса обратился за помощью к медикам. 

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в инспекции ждут медзаключение о характере полученного вреда здоровью и степени его тяжести. Также устанавливаются все обстоятельства происшествия и был ли пострадавший оформлен на работу.

Ранее в Госинспекции сообщали о нападении агрессивных котов на ветеринаров. В одном случае животное покусало врача на Бору, второй инцидент произошел в Семенове.

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Теги:
Ардатовский район Госинспекция труда Животные
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