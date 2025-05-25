Агрессивная собака покусала нижегородского почтальона Общество

Агрессивная собака укусила в плечо почтальона в Ардатовском районе. Об этом сообщили в Госинспекции труда региона.

По ее данным, во время нападения 53-летний почтальон находился на работе. Мужчина после укуса обратился за помощью к медикам.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что в инспекции ждут медзаключение о характере полученного вреда здоровью и степени его тяжести. Также устанавливаются все обстоятельства происшествия и был ли пострадавший оформлен на работу.

Ранее в Госинспекции сообщали о нападении агрессивных котов на ветеринаров. В одном случае животное покусало врача на Бору, второй инцидент произошел в Семенове.