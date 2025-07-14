Нападение собаки на девочку в Городецком районе закончилось уголовным делом

В Городецком районе Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилась информация о нападении домашней собаки на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, инцидент произошел 14 июля. Собака напала на девочку, в результате чего она получила травмы.
После появления публикации в интернете сотрудники Следственного комитета провели проверку и приняли решение начать расследование. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые действия, чтобы установить детали инцидента.
Ранее сообщалось, что служба отлова застрелила домашнюю собаку на игровой площадке в Балахне на глазах у хозяйки и детей.
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