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Происшествия

Нападение собаки на девочку в Городецком районе закончилось уголовным делом

15 июля 2025 18:30  [106] Происшествия
Нападение собаки на девочку в Городецком районе закончилось уголовным делом

В Городецком районе Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело после того, как в соцсетях появилась информация о нападении домашней собаки на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, инцидент произошел 14 июля. Собака напала на девочку, в результате чего она получила травмы.

После появления публикации в интернете сотрудники Следственного комитета провели проверку и приняли решение начать расследование. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые действия, чтобы установить детали инцидента.

Ранее сообщалось, что служба отлова застрелила домашнюю собаку на игровой площадке в Балахне на глазах у хозяйки и детей.

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Теги:
Городецкий район Животные Уголовное дело
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