Служба отлова застрелила домашнюю собаку на детской площадке в Балахне Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Жители Балахны возмущены действиями местной службы отлова животных, после того как в ходе одной из операций была убита не бездомная, а хозяйская собака. Об этом сообщается в программе "Кстати…" (16+).

Более того, инцидент произошел днем на детской площадке, где в это время находились дети.

Местные утверждают, что отлов производился с использованием дротиков, содержащих опасное вещество. Как рассказала зоозащитница Лара Саплина, речь может идти о запрещенном в России "Дитилине", вызывающем мучительную смерть. По ее словам, именно поэтому владелице погибшего животного отказываются вернуть тело собаки, чтобы не допустить проведения экспертизы.

В службе отлова заявляют, что использовали разрешенный наркоз, а смерть собаки объясняют сердечным приступом от страха. Тело, по их словам, не выдают, так как оно подлежит обязательной утилизации согласно регламенту. Представители утверждают, что действовали по заявке: якобы животное вело себя агрессивно и нападало на кошек. Один из сотрудников пояснил, что выстрелил из пневматического пистолета, заправленного дротиком с препаратом, который он сам не подбирал.

По словам очевидцев, собака умирала на глазах детей и пожилой хозяйки. При этом и дети, и соседи хозяйки рассказали, что собака была дружелюбной и никого не трогала.

Руководитель "Сострадание НН" Владимир Гройсман настаивает, что использование "Дитилина" запрещено, так как это миорелаксант, который парализует мышцы, но не отключает сознание. Животное умирает от удушья, находясь в полном сознании. Применение такого вещества без предварительного наркоза считается грубым нарушением закона.

Гройсман подчеркивает, что отлов проводился с множеством нарушений: не в утренние часы, в присутствии детей, без специальных автомобилей и оборудования.

По словам зоозащитников, соответствующие заявления уже направлены в полицию и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что трупы истощенных животных нашли в частном доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода.