Русло реки Ржавки в Нижнем Новгороде предложили изменить Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории, необходимой для реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки. Документация размещена на сайте мэрии. Принять участие в обсуждениях можно до 21 июля — как очно в администрации Ленинского района, так и дистанционно через систему ГИСОГД.

Проект охватывает территорию в границах улицы Шлиссельбургской, Заречного бульвара и русла Ржавки. Согласно документации, существующий участок открытого русла реки находится в неудовлетворительном состоянии: в большинстве мест он засыпан строительным мусором и перегорожен запрудами. Из-за этого сохранение нынешнего русла признано невозможным.

Проектировщики предложили частично спрямить русло и разместить его в открытом канале шириной два метра. Параллельно сохранится действующий тоннель диаметром от 1,3 до 2,3 метра — он будет использоваться для пропуска весеннего половодья. На прилегающих участках планируется поднятие уровня земли до незатопляемых отметок, устройство антиэрозионного покрытия и посев трав.

На двух участках новый канал пересечёт трамвайные пути. В этих местах запланированы переезды по земляной насыпи с укладкой железобетонной водопропускной трубы. Работы будут вестись открытым способом с временным перекрытием движения трамваев.

Проект включает также восстановление одной из веток, выведенной из эксплуатации после обрушения свода в 2010 году. Сейчас стоки проходят по временной линии, которую планируется демонтировать. Предусмотрен вывод из эксплуатации четырёх других веток общей протяжённостью 2,29 км — в границах улиц Голубева, Баумана и Матросской. Вывод будет выполнен методом тампонажа с удалением шахтных конструкций.

В рамках реконструкции планируется строительство новых тоннелей. Их прокладка будет осуществляться как открытым способом, так и методом закрытой щитовой проходки. Общая протяжённость реконструируемых участков составит 3,68 км, включая две новые ветки длиной 228 и 622 метра.

Отмечается, что проектируемые сооружения станут частью системы дренажно-ливневых каналов, объединяющей водоотвод с территорий Канавинского, Автозаводского и Ленинского районов города. Вся система направлена на защиту от подтоплений и сброс воды в реку Оку. Объект имеет статус линейного сооружения местного значения.

Ранее сообщалось, что общая протяженность гидротехнических тоннелей реки составляет 7 406 метров, врезки сетей ливневой канализации - 650 метров, кроме того, в комплекс водопропускных сооружений входят различные шахты и два водоспускных сооружения. В 2023 году был проведен конкурс на разработку проектной документации реконструкции из бюджета Нижнего Новгорода.

Также стало известно, что от переустройства гидротоннелей Ржавки, в частности, будет зависеть начало строительства дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.