Аварийные бригады устраняют провал на улице Строителей в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

В Дзержинске на улице Строителей в районе дома №3 коммунальщики приступили к устранению провала на дороге.

Как сообщили в администрации Дзержинска, инцидент произошел из-за повышения давления на сетях: в результате прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров.

В настоящее время подача воды на данном участке перекрыта. Власти города приняли решение о замене 150 метров трубопровода между улицами Строителей и Галкина в связи с большим износом трубы.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на подачу воды в ближайшие жилые дома.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 15 июля из-за провала грунта автомобиль угодил в яму с водой, данная коммунальная авария была оперативно устранена сотрудниками Нижегородского водоканала.