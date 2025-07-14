Аварийные бригады устраняют провал на улице Строителей в Дзержинске

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В Дзержинске на улице Строителей в районе дома №3 коммунальщики приступили к устранению провала на дороге.
Как сообщили в администрации Дзержинска, инцидент произошел из-за повышения давления на сетях: в результате прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 300 миллиметров.
В настоящее время подача воды на данном участке перекрыта. Власти города приняли решение о замене 150 метров трубопровода между улицами Строителей и Галкина в связи с большим износом трубы.
Отмечается, что произошедшее не повлияло на подачу воды в ближайшие жилые дома.
Напомним, что в Нижнем Новгороде 15 июля из-за провала грунта автомобиль угодил в яму с водой, данная коммунальная авария была оперативно устранена сотрудниками Нижегородского водоканала.
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