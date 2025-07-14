Участок дороги провалился на улице Строителей в Дзержинске

В Дзержинске на улице Строителей 16 июля провалился участок дороги.
Информация о данном инциденте опубликована в телеграм-канале "Нижний №1". На месте провала образовался водный поток, о причинах произошедшего пока неизвестно.
Не исключено, что на дзержинской улице произошел размыв грунта. Информации о пострадавших в результате этого происшествия на данный момент нет.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на улице Бекетова днем 15 июля припаркованный автомобиль провалился в яму с водой.
В Нижегородском водоканале ранее рассказали, что провал на Бекетова был оперативно устранен.
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