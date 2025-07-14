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Общество

Беспилотники начали внедрять в аграрный сектор Нижегородской области

17 июля 2025 09:25  [51] Общество
Беспилотники начали внедрять в аграрный сектор Нижегородской области

Фото: Александр Бут

В Нижегородской области стартовали испытания различных форм применения беспилотных авиационных систем (БАС) в сельском хозяйстве. Работа проводится в рамках экспериментального правового режима, направленного на развитие инновационных технологий в аграрной отрасли.

Проект реализуется оператором ЭПР — АНО "Горький Тех" совместно с Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем региона, компанией ООО "БАС" и сельхозпредприятием ООО "Бармино". Инициативу поддерживает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Испытания проходят в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного по инициативе президента России Владимира Путина. Все полеты выполняются по утвержденным маршрутам с соблюдением необходимых мер безопасности.

По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, отрасль беспилотных технологий еще находится на начальной стадии развития, и для ее продвижения важно изучить потенциальные направления применения и уровень спроса.

"Мы уже провели пилотные перевозки биоматериалов между медицинскими учреждениями, тестируем доставку потребительских товаров с помощью аэрокурьеров. Сейчас идет активная работа в агропромышленном комплексе", — отметил Саносян.

В рамках проекта применяются современные методы агромониторинга. Среди них — расчет индекса NDVI для оценки состояния почвы и растительности, цифровая съемка полей с точностью до 1–5 см, а также точечное внесение удобрений на площади до тысячи гектаров.

Как сообщил директор АНО "Горький Тех" Роман Рензин, по завершении всех запланированных полетов специалисты получат конкретные данные об экономической эффективности использования беспилотников в сельском хозяйстве.

"Наша цель — сравнить затраты на выполнение аграрных работ с применением БАС и традиционных технологий. Эти данные помогут фермерам принимать более обоснованные решения при оптимизации своих процессов", — пояснил он.

Генеральный директор ООО "БАС" Алексей Варятченко подчеркнул, что впервые была проведена мультиспектральная съемка полей ООО "Бармино" для расчета индекса растительности. Также специалисты выполнили точечное внесение средств защиты растений с помощью агродронов.

"Эти технологии позволяют значительно повысить эффективность работы предприятия и ускорить принятие управленческих решений", — отметил Варятченко.

Одним из ключевых направлений проекта стало внимание к экологическим аспектам. Применение технологий точного земледелия позволяет существенно сократить объем используемых химикатов, снижая нагрузку на окружающую среду.

Все собранные данные будут интегрированы в отечественную геоинформационную платформу "ГеоМир", что обеспечит создание цифровой модели сельхозугодий для дальнейшего анализа и планирования.

Собственник ООО "Бармино" Игорь Согин подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в сельском хозяйстве приоритетом становится повышение эффективности производства.

"Беспилотные системы позволяют минимизировать ошибки в растениеводстве и улучшить качество выращиваемых кормов", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит тестирование доставки товаров беспилотниками.

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Теги:
АПК беспилотники Нацпроект
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