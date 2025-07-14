Молодой человек вскрыл вены на Покровке а потом сбежал из больницы

На Большой Покровской в Нижнем Новгороде произошел ужасный случай: молодой человек вскрыл себе вены прямо на улице и потерял сознание.
Прибывшая бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в городскую больницу № 35. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
Однако, по его словам, на этом история не закончилась — юноша сбежал из медучреждения и лег на асфальт. Его вновь вернули в приёмное отделение.
О состоянии пострадавшего официальной информации пока не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что на улицах Нижегородской области участились случаи появления полностью обнажённых людей.
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