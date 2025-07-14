Молодой человек вскрыл вены на Покровке а потом сбежал из больницы Происшествия

На Большой Покровской в Нижнем Новгороде произошел ужасный случай: молодой человек вскрыл себе вены прямо на улице и потерял сознание.

Прибывшая бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшего в городскую больницу № 35. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

Однако, по его словам, на этом история не закончилась — юноша сбежал из медучреждения и лег на асфальт. Его вновь вернули в приёмное отделение.

О состоянии пострадавшего официальной информации пока не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что на улицах Нижегородской области участились случаи появления полностью обнажённых людей.