Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2025 16:22  [82] 12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика
14 июля 2025 16:00  [93] Ушел из жизни глава администрации Заволжья Сергей Кирилловский
14 июля 2025 15:40  [113] Нарушенное из-за ливня трамвайное движение восстановили в Нижнем Новгороде
14 июля 2025 15:25  [91] Жители ПФО рассказали, как относятся к коллегам-студентам
14 июля 2025 15:25  [105] Россиян предупредили о росте цен на "вторичку" к концу года
14 июля 2025 13:33  [170] Движение на участке трассы "Поветлужье" около Семенова ограничат в июле
14 июля 2025 13:11  [212] Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 14 июля
14 июля 2025 13:00  [167] В России могут ввести федеральную программу по стерилизации домашних животных
14 июля 2025 11:12  [225] Нижегородские трамваи № 8 и № 12 встали из-за подтопления путей
14 июля 2025 11:06  [153] Перевозки пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,5% в I полугодии
Общество

12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика

14 июля 2025 16:22  [82] Общество
12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика

В Нижнем Новгороде за июнь и июль текущего года 12 человек обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных при контакте с борщевиком. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как пояснили специалисты Приволжского медицинского университета, ожоги от борщевика относятся к фотохимическим — они возникают при взаимодействии кожи с растением и последующем воздействии солнечного света.

Из-за этого такие случаи учитываются в общей группе фотохимических ожогов, что затрудняет ведение отдельной статистики по борщевику за прошлые годы.

К счастью, ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация — всем получившим ожоги от борщевика необходимая помощь была оказана в амбулаторном порядке.

Ранее сообщалось, что более 44 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борщевик Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2025 10:45  [490] Нижегородским дачникам напомнили о возможности получить ожоги от обычной зелени
18 марта 2025 15:22  [964] Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области
12 октября 2023 13:22  [996] Собственники дачных участков будут обязаны самостоятельно уничтожать борщевик
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных