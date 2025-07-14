12 нижегородцев обратились к врачам с ожогами от борщевика Общество

В Нижнем Новгороде за июнь и июль текущего года 12 человек обратились за медицинской помощью из-за ожогов, полученных при контакте с борщевиком. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как пояснили специалисты Приволжского медицинского университета, ожоги от борщевика относятся к фотохимическим — они возникают при взаимодействии кожи с растением и последующем воздействии солнечного света.

Из-за этого такие случаи учитываются в общей группе фотохимических ожогов, что затрудняет ведение отдельной статистики по борщевику за прошлые годы.

К счастью, ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация — всем получившим ожоги от борщевика необходимая помощь была оказана в амбулаторном порядке.

Ранее сообщалось, что более 44 млн рублей направят на борьбу с борщевиком в Нижегородской области.