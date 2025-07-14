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Общество

Граффити на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обойдется в миллион рублей

17 июля 2025 12:22  [68] Общество
Почти 1 млн рублей выделили на граффити на Канавинском мосту

Фото: Александр Воложанин

Граффити украсит Канавинский мост в рамках фестиваля стрит-арта "ФормАрт" (0+). Об этом стало известно из документации, опубликованной на сайте госзакупок. 

Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области "Центр культуры "Рекорд" опубликовало ценовой запрос. Начальная стоимость контракта составляет 927 500 рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет провести полную подготовку одной из стен моста: очистить поверхность от загрязнений, обезжирить её и нанести грунтовку. После этого на стене появится цветное граффити площадью не менее 100 квадратных метров. Изображение должно соответствовать утверждённому эскизу.

В процессе реализации проекта также предусмотрена фото- и видеосъёмка. Исполнитель обязан предоставить не менее 20 цифровых фотографий и смонтированный видеоролик продолжительностью до двух минут. Готовый медиаконтент должен быть передан заказчику.

Работы начнутся сразу после подписания контракта и завершатся не позднее 5 августа. Исполнитель обязан обеспечить безопасность всех этапов реализации проекта в соответствии с санитарными, экологическими и техническими нормами, а также требованиями Роспотребнадзора.

Все расходы, включая налоги и обязательные платежи, уже учтены в цене договора. Исполнитель может привлекать соисполнителей, но остаётся полностью ответственным за соблюдение всех условий.

Ранее стало известно, что граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста. 

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Теги:
граффити Канавинский мост
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