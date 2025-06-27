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Культура и отдых

Граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста

02 июля 2025 14:28  [47] Культура и отдых
Граффити с закатом появится на подпорной стене Канавинского моста

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде на подпорной стене Канавинского моста появится изображение заката. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что идея украсить мост таким рисунком возникла в прошлом году, когда восстанавливали граффити с крокодилом. Тогда жители активно проголосовали за то, чтобы рядом появилось и изображение знаменитого нижегородского заката. Власти пообещали реализовать эту инициативу.

Как отметил градоначальник, арт-объект разместят на подпорной стене, которая сейчас находится на ремонте. В результате два самых популярных сюжета по мнению горожан — крокодил и закат — будут расположены рядом.

Градоначальник также отметил, что в исторической части города сейчас ведётся работа над ещё одним граффити-проектом. Художники изобразят городские сюжеты, охватывающие несколько веков истории Нижнего Новгорода. Подобный проект уже был реализован на Зеленском съезде и стал одной из визитных карточек города.

Кроме того, недавно обновили известное граффити на Окском съезде, посвящённое спасателям. К нему добавили образы ветеранов и участников СВО, расширив тематику благодарности героям.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что граффити в Нижнем Новгороде — это не просто уличное искусство, а часть культурного кода города.

Ранее сообщалось, что панно "Наша Победа" обновили в Нижегородском кремле. 

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Теги:
граффити Канавинский мост
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