Нижегородцам показали архивные кадры предшественника Канавинского моста в цвете Общество

Фото: "#РасцветНижнего"

Диджитал-художник Антон Анисимов в рамках проекта "#РасцветНижнего" раскрасил архивные видеоматериалы, на которых изображен плашкоутный мост через Оку в Нижнем Новгороде. Цветные кадры опубликованы в группе проекта в VK.

Появление моста напрямую связано с переносом Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород. Переправа стала важнейшей частью инфраструктуры города и предшественником современного Канавинского моста.

Конструкция представляла собой систему из 26 деревянных судов, называемых плашкоутами. Из них 20 были линейными, четыре являлись выводными, один — запасным и еще один использовался для размещения караула. Выводные плашкоуты позволяли разводить мост по ночам для прохождения судов. На это время движение по переправе прекращалось. К утру конструкция вновь собиралась, и мост возвращался к работе. Несмотря на запрет, некоторые горожане пытались перебежать мост в момент его.

Первый ярмарочный мост был разработан инженером Августином Бетанкуром. Однако уже в 1860-е годы конструкцию существенно переработали. Длина моста примерно 500 метров, а ширина — 15 метров. Еще одной частью переправы был свайный мост через затон Оки длиной около 309 метров.

К Всероссийской промышленной выставке 1896 года был построен новый плашкоутный мост, всего на одну сажень длиннее предыдущего. Его автором стал инженер путей сообщения Лохтин. Тогда же по мосту проложили городскую железную дорогу и пустили трамваи.

Зимой мост разбирали, а весной, после спада паводка, вновь собирали. Этот процесс повторялся ежегодно. Со временем плашкоутная переправа уступила место более устойчивому Канавинскому мосту, строительство которого завершилось в 1933 году. Тогда же по нему открылось автомобильное движение, а позднее началась регулярная реконструкция.

Ранее сообщалось, что определен подрядчик, который займется восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде.