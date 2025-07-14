Массовая гибель рыбы произошла в арзамасском пруду

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В Смирновском пруду города Арзамас Нижегородской области жители зафиксировали массовую гибель рыбы. Видео было опубликовано в телеграм-канале "Арзамас".
На кадрах видно, что по всему берегу разбросаны мертвые рыбы различного размера. Автор отмечает, что в районе водоема ощущается неприятный запах.
Смирновский пруд официально не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов, а значит, контроль за его состоянием лежит на местных органах власти.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В комментариях пользователи соцсети предположили, что причиной ЧП стала сильная жара, либо отравление рыбы неизвестными химикатами.
Ранее похожий инцидент произошел в Лыскове Нижегородской области, где заметили массовый замор рыбы в реке Сундовик.
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