Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области завершился период весеннего нереста, поэтому временные ограничения на рыболовство официально отменены. Об этом сообщили в минлесхозе региона.
Контроль за соблюдением запретов осуществлялся в ходе совместных рейдов. В них участвовали сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, региональных подразделений МВД, МЧС, а также представители нижегородского минлесхоза и областного комитета ветеринарии.
В результате проверок было выявлено 100 нарушений Правил рыболовства, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Также зафиксировано 211 случаев нарушения правил эксплуатации маломерных судов. По этим фактам составлены административные протоколы, а сумма наложенных штрафов превысила 213 тысяч рублей.
Кроме того, государственные охотничьи инспекторы помогли подготовить 20 материалов для возбуждения уголовных дел по статье о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Из водоемов области было изъято 386 запрещенных орудий лова общей длиной более 21 километра.
Ранее сообщалось, что браконьерство в нерестовый период выросло на 30% в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+