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Общество

Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области

18 июня 2025 18:45  [112] Общество
В Нижегородской области отменили все нерестовые ограничения

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области завершился период весеннего нереста, поэтому временные ограничения на рыболовство официально отменены. Об этом сообщили в минлесхозе региона.

Контроль за соблюдением запретов осуществлялся в ходе совместных рейдов. В них участвовали сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства, региональных подразделений МВД, МЧС, а также представители нижегородского минлесхоза и областного комитета ветеринарии.

В результате проверок было выявлено 100 нарушений Правил рыболовства, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также зафиксировано 211 случаев нарушения правил эксплуатации маломерных судов. По этим фактам составлены административные протоколы, а сумма наложенных штрафов превысила 213 тысяч рублей.

Кроме того, государственные охотничьи инспекторы помогли подготовить 20 материалов для возбуждения уголовных дел по статье о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Из водоемов области было изъято 386 запрещенных орудий лова общей длиной более 21 километра.

Ранее сообщалось, что браконьерство в нерестовый период выросло на 30% в Нижегородской области.

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Теги:
Водоёмы ограничения Рыболовство
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