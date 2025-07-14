Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы под Лысковом Происшествия

Фото: "Подслушано Лысково Live" / VK

В районе города Лысково Нижегородской области зафиксирован массовый замор рыбы в реке Сундовик. Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в сообществе "Подслушано Лысково Live" во "ВКонтакте".

На кадрах видно множество мертвых рыб, плавающих на поверхности воды брюхом вверх. Среди погибших видов — щуки, караси, плотва и уклейка. По словам рыбаков, мертвая рыба обнаружена ниже по течению от городских очистных сооружений.

Местные жители выдвигают две основные версии произошедшего: возможный сброс загрязненных сточных вод с очистных Лыскова либо активное цветение водорослей, из-за чего в воде может снижаться уровень кислорода. Лысковчане уже попросили разъяснений ситуации от регионального министерства экологии.

К месту происшествия выехали специалисты минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области. Вместе с ними ситуацию оценивали представители природоохранной прокуратуры, Росрыболовства, ВНИИ рыбного хозяйства и госветуправления Лысковского округа.

Для установления точной причины специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы. Исследования продолжаются.

По информации МУП "Биологические очистные сооружения", очаг гибели рыбы находится более чем в километре от точки сброса сточных вод. В самой водоохранной зоне рядом с очистными мертвая рыба обнаружена не была.

Пробы воды из этой зоны направлены в профильную лабораторию для анализа. Проверка организована администрацией Лысковского округа на основании обращений жителей.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Нижегородской области утонули 30 человек.