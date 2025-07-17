Реставраторы восстанавливают облик вотчинной конторы Шереметевых в Павлове Общество

Фото: Кира Мишина

В Павлове Нижегородской области продолжается реставрация исторического здания — бывшей вотчинной конторы графов Шереметевых, расположенного по адресу: переулок Луначарского, 8а. Об этом сообщает ИА "Время Н".

В министерстве культуры региона пояснили, что на сегодняшний день завершены работы по ремонту систем водоснабжения и канализации. Кроме того, в подвальных помещениях залиты новые полы.

В настоящее время подрядчик ведёт реставрацию фасада, кровли и внутренних перекрытий. Также специалисты занимаются подготовкой оконных и дверных проёмов к восстановлению.

"Вместе с тем, в ходе ремонтно-реставрационных работ были выявлены дополнительные задачи — у здания нужно укрепить фундамент", — уточнили в региональном минкульте.

До начала реставрации в здании размещался музей ножа, и, как подчеркнули в ведомстве, после завершения всех восстановительных работ его функциональное назначение сохранится.

Ранее сообщалось, что усадьба XIX века, расположенная в селе Курмыш Пильнинского округа Нижегородской области, выставлена на торги за 1 рубль.