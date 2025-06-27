Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2025 12:21  [16] Еще 24 млн рублей выделено на благоустройство улицы Мичурина в Лыскове
02 июля 2025 12:06  [77] Особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции
02 июля 2025 11:58  [81] Ветеран СВО Александр Барышников: "Победа будет за нами, потому что за нами - правда"
02 июля 2025 11:57  [91] Эксперты выяснили главные причины любви нижегородцев к фастфуду
02 июля 2025 10:25  [149] Более 700 нижегородцев окончили школу с золотой медалью в 2025 году
02 июля 2025 09:15  [193] Не сдавшим биометрию мигрантам в Нижегородской области начнут отключать связь
02 июля 2025 09:00  [255] Более миллиона рублей ущерба взыщут с "АГЖО-Сергач" за вред почвам
02 июля 2025 08:00  [234] Участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа
01 июля 2025 19:29  [269] Нижегородцев с онкологией крови спасли с помощью пересадки стволовых клеток
01 июля 2025 19:04  [333] Первых участниц новых семейных программ поздравили в нижегородских роддомах
Общество

Особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции

02 июля 2025 12:06  [77] Общество
Особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции

Фото: Яндекс Карты

Мэрия Нижнего Новгорода приняла решение изъять для муниципальных нужд земельный участок и многоквартирный жилой дом №15 по улице Большая Печерская. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В 2017 году объект признали аварийным и подлежащим реконструкции. Речь идет о двухэтажном деревянном доме, построенном в 1917 году. В здании находится пять квартир и один подъезд. Земельный участок под домом имеет площадь 679 квадратных метров.

Согласно постановлению, администрация Нижегородского района должна уведомить собственников помещений о предстоящем изъятии в течение десяти дней. Далее будет подготовлен проект соглашения с каждым из правообладателей после получения отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимости.

После согласования документов и подписания соглашений, дом и участок перейдут в муниципальную собственность. Жителям, проживающим по договору социального найма, предоставят новые квартиры.

Также администрация обязана зарегистрировать право собственности города на изъятые объекты и внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что находящийся по соседству (улица Большая Печерская, 11) ОКН Доходный дом усадьбы Башкировой выставили на продажу за 110 млн рублей.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд ОКН Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
24 июня 2025 13:40  [568] Госэкспертиза одобрила проект восстановления Дома Чардымова после пожара
20 мая 2025 13:00  [1562] Ремонт Музея нижегородской интеллигенции перенесли на 2025 год
29 апреля 2025 07:00  [1600] Усадьбу Ермолаевой в центре Нижнего Новгороде переделали в бутик-отель
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных