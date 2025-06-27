Особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции Общество

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Мэрия Нижнего Новгорода приняла решение изъять для муниципальных нужд земельный участок и многоквартирный жилой дом №15 по улице Большая Печерская. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

В 2017 году объект признали аварийным и подлежащим реконструкции. Речь идет о двухэтажном деревянном доме, построенном в 1917 году. В здании находится пять квартир и один подъезд. Земельный участок под домом имеет площадь 679 квадратных метров.

Согласно постановлению, администрация Нижегородского района должна уведомить собственников помещений о предстоящем изъятии в течение десяти дней. Далее будет подготовлен проект соглашения с каждым из правообладателей после получения отчетов об оценке рыночной стоимости недвижимости.

После согласования документов и подписания соглашений, дом и участок перейдут в муниципальную собственность. Жителям, проживающим по договору социального найма, предоставят новые квартиры.

Также администрация обязана зарегистрировать право собственности города на изъятые объекты и внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что находящийся по соседству (улица Большая Печерская, 11) ОКН Доходный дом усадьбы Башкировой выставили на продажу за 110 млн рублей.