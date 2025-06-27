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Культура и отдых

Прообраз системы "теплый пол" обнаружили в реставрируемом Доме Бурмистрова

02 июля 2025 11:30  [2] Культура и отдых
Прообраз системы теплый пол обнаружили в реставрируемом Доме Бурмистрова

Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

Реставрационные работы в Доме Бурмистровой (Литературный музей имени Горького), продолжаются и уже достигли 65-процентной технической готовности. Об этом сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что объект отличается сложной судьбой и требует особого подхода, однако специалисты уверенно движутся вперёд, и в будущее этого дома хочется смотреть с оптимизмом.

На сегодня почти завершены работы по реставрации лепного декора. Близится к финалу восстановление дубовых стеновых панелей и дверей в парадном зале. Также продолжается реставрация гобеленов.

На фасаде здания возобновлены строительные работы, воссоздаётся терраса, утраченная много десятилетий назад.

Министр напомнила, что в начале XX века дом был построен Варварой Бурмистровой, урожденной Рукавишниковой, и её супругом. Уже тогда здание отличалось высоким уровнем комфорта — здесь были проведены электричество, водопровод и калориферное отопление.

Во время реставрации специалисты обнаружили интересные инженерные решения, применявшиеся более века назад. В частности, под паркетными щитами нашли керамические воздуховоды — по сути, прообраз системы "тёплый пол". Наталья Суханова отметила, что эти элементы решено расчистить и сделать частью музейной экспозиции.

Фасад дома также заслуживает внимания. Здание представляет собой деревянный сруб на каменном полуэтаже. Наружная отделка выполнена из панелей, установленных с воздушным зазором — конструкция, которую сегодня называют "вентилируемым фасадом". Такая технология, как подчеркнула министр, позволяла защищать деревянные конструкции от гниения, а в 2020 году, возможно, спасла фасад от разрушения.

Наталья Суханова подчеркнула, что реставраторы относятся к объекту с научной точностью и большим уважением. По её словам, после завершения всех работ Дом Бурмистровой обязательно станет одной из архитектурных жемчужин Нижегородской области.

Напомним, здание расположено в пределах исторической зоны "Старый Нижний Новгород". Оно было возведено в 1885 году. После Октябрьской революции владелица дома Варвара Бурмистрова добровольно передала его под размещение музея. В разное время в здании находилась школа имени Карла Маркса, а после ремонта 1927 года — курсы Губкома. С 1934 года в особняке размещается Литературный музей имени Горького.

Музей был закрыт на реставрацию в 2019 году. Уже в следующем году в здании произошёл серьёзный пожар. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой). После начались восстановительные работы. Однако весной 2022 года власти приняли решение расторгнуть контракт с компанией "АВК Групп", которая не уложилась в сроки не только на этом объекте, но и при ремонте Дома детского творчества имени Чкалова на улице Пискунова.

К концу 2023 года стало известно, что капитальный ремонт музея обойдётся в 364 млн рублей. Новый подряд был определен — им стало московское ООО ПРК "Гемера".

Ранее сообщалось, что в 2025 году на реставрацию музея дважды дополнительно выделяли средства из городского бюджета. В первый раз сумма превысила 90 млн рублей, во второй она составила 30,4 млн рублей. 

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Теги:
Музеи ОКН Реставрация
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