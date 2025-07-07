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Общество

Фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде

10 июля 2025 14:33  [95] Общество
Фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева объявил конкурс на проведение работ по подготовке проектно-сметной документации для реставрации кровли и фасада с заменой оконных и дверных заполнений Мариинского института благородных девиц. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Историческое здание, построенное в 1854–1858 годах, находится в центре Нижнего Новгорода на улице Минина, дом 28а (литеры А, А1, А2, А3) и является объектом культуры регионального значения.

В рамках подготовки проекта, подрядчику предстоит провести обмерные и обследовательские работы, инженерные изыскания, а также оценку технического состояния здания. В перечень работ входит визуальное и инструментальное обследование кровли, фасадов, фундаментов и несущих конструкций. По итогам обследования будет составлено техническое заключение с рекомендациями, которые лягут в основу проектно-сметной документации.

Площадь кровли здания составляет 3248 кв. метров, фасадов — 4930 кв. метров, общий объём — 36 385 кв. метров. Объект имеет три этажа. Срок выполнения работ по разработке проектной документации установлен с даты заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Капитальный ремонт планируется в 2025-2026 годах.

На проведение всех работ предусмотрено 5,1 млн рублей. Из них на обмерные и обследовательские работы — 1,4 млн, инженерно-геодезические изыскания — 235,8 тысячи, проектные работы — 3,3 млн и госэкспертизу сметной стоимости — 317 тысяч.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 июля 2025 года. Итоги определения подрядчика будут подведены 21 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет. 

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Теги:
НГТУ ОКН Реставрация
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