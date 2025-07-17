Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж Культура и отдых

Церемония закрытия девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+) прошла 16 июля в театре драмы имени Горького в Нижнем Новгороде. Как и в день открытия, вечер начался с красной дорожки, по которой прошли звезды кино и шоу-бизнеса, члены жюри и съемочные группы конкурсных фильмов.

Гостей традиционно встречали президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. По словам организаторов, девятый фестиваль стал подготовкой к юбилейному, который состоится в 2026 году.

Темой этого года авангард в кино и отечественном искусстве в честь 100-летия выхода фильма "Броненосец "Потёмкин" (0+). По итогам фестивальной недели "Горький fest" собрал 50 тысяч зрителей и привлек 3,3 миллиона просмотров в социальных сетях.

Среди гостей красной дорожки — актеры Слава Копейкин, Влад Коноплёв, Людмила Артемьева, Ирина Безрукова, Ксения Лаврова-Глинка, Олег Гаас, Александра Ревенко, Алексей Федорченко и многие другие.

В рамках церемонии закрытия, которую вели братья Алексей и Александр Золотовицкие, состоялось награждение победителей конкурсной программы. Экспертное жюри выбрало лучших и 19 лучших фильмов. Список всех лауреатов можно посмотреть здесь.

Главный приз за лучший фильм получила картина Кирилла Верхозина "Колхандра" (0+). Фестиваль завершился просмотром этой работы, а также специальным показом фильма "Лунатики" (18+) в память Юрия Мороза.

Фото: Александр Воложанин