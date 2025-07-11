Пореченков и Кологривый представили фильм "Беги" на фестивале "Горький fest" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Премьера криминальной комедии "Беги" (16+) состоялась на открытии девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+) 10 июля. Создатели картины рассказали о съемках и смысле картины, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, кинофестиваль проходит с 10 по 16 июля. Центральной темой стал авангард в кино и отечественном искусстве. Внеконкурсная и образовательная программы сосредоточены на осмыслении современного кинопроцесса через призму классического наследия и биографического кино. Нижегородцы смогут посетить лекции, дискуссии и презентации, посвященные ключевым вопросам киноиндустрии.

"Мы все делаем, чтобы люди смотрели кино, восхищались, испытывали какие-то эмоции, приходили в кинотеатры и смотрели дома. В общем, жили в мире кино", - отметил Пореченков.

Главные роли в фильме открытия исполнили народный артист России, президент фестиваля Михаил Пореченков и Никита Кологривый. В центре сюжета история о воре-медвежатнике по имени Саша (Кологривый), который, пробравшись в загородный дом ради кражи, неожиданно становится свидетелем жестокого убийства. Хозяин дома (Пореченков), убивает свою жену, и, заметив незваного гостя, начинает охоту на него. Саша пытается спастись, скрываясь по всему городу. Но, помимо борьбы за жизнь, герой сталкивается с личной драмой: он должен успеть на утренник к своему сыну, ведь от этого зависит возможность сохранить семью.

"Этот фильм про любовь и про стремление найти эту любовь. Меня всегда привлекают персонажи, которым предстоит работа над собой. Я играю отца, и вот мой персонаж, он как раз именно тот парень, которому многое предстоит исправить в своей жизни. Я учусь у этих персонажей", - рассказал журналистам Никита Кологривый.

Режиссер и сценарист кинокартины Роман Артемьев заметил, что путь к созданию фильма был долгим, но благодаря усилиям команды и актеров все задуманное получилось.

"Для меня большая честь представить этот фильм. Мы шли долго к нему. Бежали, бежали, бежали и, наконец-то, прибежали. Я хочу поблагодарить всю команду, которая сегодня здесь на сцене и которой нету. Для меня большое счастье было с вами работать. Вы меня вдохновляли. Надеюсь, я вас не сильно мучил", - добавил Артемьев.

В широкий прокат фильм выйдет 11 сентября.

Напомним, премьера в Нижнем Новгороде состоялась в рамках специальных показов внеконкурсной программы. В конкурсной же программе будет представлено 19 картин. Их предстоит оценить экспертному жюри.

Как прошла церемония открытия "Горький fest 2025" в Нижнем Новгороде - читайте здесь. А тут можно посмотреть фоторепортаж с красной дорожки.