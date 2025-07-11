Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 июля 2025 12:15  [45] Пореченков и Кологривый представили фильм "Беги" на фестивале "Горький fest"
11 июля 2025 12:04  [80] "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 11:01  [151] Как прошло открытие кинофестиваля "Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде
11 июля 2025 09:44  [216] Усадьбу XIX века в Нижегородской области выставили на торги за 1 рубль
11 июля 2025 08:00  [304] "Ковер-самолет" вернулся в Нижний Новгород после триумфального турне
10 июля 2025 13:45  [323] Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"
10 июля 2025 11:58  [296] Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине
09 июля 2025 11:39  [462] Более 1,3 тысячи российских парков преобразят в рамках нацпроекта в 2025 году
09 июля 2025 07:00  [988] Археологи нашли 16 погребений и захоронение коня в Вачском районе
08 июля 2025 12:39  [482] Ретропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас
Культура и отдых

Пореченков и Кологривый представили фильм "Беги" на фестивале "Горький fest"

11 июля 2025 12:15  [45] Культура и отдых
Пореченков и Кологривый представили фильм Беги на фестивале Горький fest

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Премьера криминальной комедии "Беги" (16+) состоялась на открытии девятого фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+) 10 июля. Создатели картины рассказали о съемках и смысле картины, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, кинофестиваль проходит с 10 по 16 июля. Центральной темой стал авангард в кино и отечественном искусстве. Внеконкурсная и образовательная программы сосредоточены на осмыслении современного кинопроцесса через призму классического наследия и биографического кино. Нижегородцы смогут посетить лекции, дискуссии и презентации, посвященные ключевым вопросам киноиндустрии.

"Мы все делаем, чтобы люди смотрели кино, восхищались, испытывали какие-то эмоции, приходили в кинотеатры и смотрели дома. В общем, жили в мире кино", - отметил Пореченков.

Главные роли в фильме открытия исполнили народный артист России, президент фестиваля Михаил Пореченков и Никита Кологривый. В центре сюжета история о воре-медвежатнике по имени Саша (Кологривый), который, пробравшись в загородный дом ради кражи, неожиданно становится свидетелем жестокого убийства. Хозяин дома (Пореченков), убивает свою жену, и, заметив незваного гостя, начинает охоту на него. Саша пытается спастись, скрываясь по всему городу. Но, помимо борьбы за жизнь, герой сталкивается с личной драмой: он должен успеть на утренник к своему сыну, ведь от этого зависит возможность сохранить семью.

"Этот фильм про любовь и про стремление найти эту любовь. Меня всегда привлекают персонажи, которым предстоит работа над собой. Я играю отца, и вот мой персонаж, он как раз именно тот парень, которому многое предстоит исправить в своей жизни. Я учусь у этих персонажей", - рассказал журналистам Никита Кологривый.

Режиссер и сценарист кинокартины Роман Артемьев заметил, что путь к созданию фильма был долгим, но благодаря усилиям команды и актеров все задуманное получилось.

"Для меня большая честь представить этот фильм. Мы шли долго к нему. Бежали, бежали, бежали и, наконец-то, прибежали. Я хочу поблагодарить всю команду, которая сегодня здесь на сцене и которой нету. Для меня большое счастье было с вами работать. Вы меня вдохновляли. Надеюсь, я вас не сильно мучил", - добавил Артемьев.

В широкий прокат фильм выйдет 11 сентября.

Напомним, премьера в Нижнем Новгороде состоялась в рамках специальных показов внеконкурсной программы. В конкурсной же программе будет представлено 19 картин. Их предстоит оценить экспертному жюри.

Как прошла церемония открытия "Горький fest 2025" в Нижнем Новгороде - читайте здесь. А тут можно посмотреть фоторепортаж с красной дорожки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Горький fest знаменитости Кинематограф
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 20:06  [477] Никита Кологривый и Лянка Грыу прошлись по красной дорожке "Горький fest - 2025"
10 июля 2025 13:45  [323] Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"
10 июля 2025 13:00  [382] Опубликована программа кинофестиваля "Горький fest - 2025"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных