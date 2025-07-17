Мадагаскарских тараканов заметили на улице Зимина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: скриншот видео телеканала "Кстати"

На улице Зимина в Нижнем Новгороде заметили мадагаскарских тараканов, сообщает телеканал "Кстати..." (16+).

Очевидец снял видео у дома № 26. По словам автора, раньше на этом месте находился мусорный контейнер.

После того, как его убрали, усатые насекомые стали ползать по двору.

"По вентиляции тараканы забираются в квартиры. Ужас!", - констатирует нижегородец.

В комментариях пользователи соцсети задались вопросом, последует ли реакция местной домоуправляющей компании.

Ранее сообщалось, что жительница города Бор в Нижегородской области создала жуткую антисанитарию в квартире, из-за чего помещение оккупировали полчища тараканов.

Также сообщалось, что врачи достали таракана из уха нижегородки.