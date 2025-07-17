Бастрыкину доложат о ДТП с самокатчиком и годовалым малышом Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании дела из-за наезда электросамоката на младенца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Напомним, инцидент произошел в Автозаводском районе. Мужчина, передвигавшийся на электросамокате, сбил малыша. Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение для оказания помощи.

В связи со случившимся следственные органы СК РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 268 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспорта.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Айрату Ахметшину представить подробный доклад о ходе расследования, а также об установленных на данный момент обстоятельствах происшествия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что подросток напал на мужчину, сидевшего на улице, и выстрелил ему в лицо из сигнального пистолета в Дзержинске.