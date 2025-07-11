Бастрыкин заинтересовался нарушением прав сирот в Нижегородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав детей-сирот в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для вмешательства главы ведомства стали сообщения в социальных сетях и СМИ о ненадлежащем состоянии домов, построенных в городе Шахунья для детей, оставшихся без попечения родителей. Помещения оказались неутепленными, из-за чего в зимнее время в комнатах сохраняется пониженная температура. Кроме того, сообщается о множестве других нарушений, допущенных застройщиком при возведении жилых объектов.
По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову подготовить и представить ему развернутый доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о возможном нарушении прав жильцов старинного дома в центре Нижнего Новгорода.
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