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Пострадавшие от модельного агентства нижегородцы обратились к Бастрыкину

14 июля 2025 12:47  [173] Происшествия
Пострадавшие от агентства MaryWay нижегородцы обратились к Бастрыкину

Нижегородцы, пострадавшие от деятельности модельного агентства MaryWay, обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь с расследованием уголовного дела о масштабном мошенничестве. Об этом сообщили потерпевшие в открытом видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По словам граждан, правоохранительные органы не справляются с раскрытием преступной схемы и не привлекают к ответственности всех виновных.

Как утверждают заявители, злоумышленники оформили на них крупные кредиты, используя поддельные документы и паспортные данные. Сотни тысяч рублей были похищены, а сами пострадавшие теперь вынуждены отбиваться от требований банков и микрофинансовых организаций, которые продолжают требовать возврата средств.

По информации потерпевших, часть подозреваемых уже находится в СИЗО, а уголовное дело расследуется органами внутренних дел в Нижнем Новгороде. При этом организаторы мошеннической схемы, как утверждают заявители, до сих пор не привлечены к ответственности.

"Очевидно, что именно финансовые организации стоят за хищениями и незаконным оформлением кредитов, но следствие упорно выводит их из-под удара", — говорится в обращении. Потерпевшие также заявляют, что следственные органы не вмешиваются в продолжающиеся попытки вымогательства, и уже год никто не пресекает такие действия со стороны финансовых организаций. 

Пострадавшие добавили, что ранее уже обращались с просьбой передать уголовное дело в производство Следственного комитета, однако прокуратура Нижегородской области отказала, что, по мнению заявителей, противоречит интересам сотен обманутых граждан. Теперь они повторно просят Бастрыкина обратиться к Генеральному прокурору России с просьбой передать дело в СКР.

Напомним, модельное агентство MaryWay работало в более чем десяти городах России, включая Москву и Нижний Новгород. Компания обещала соискателям карьеру в медиасфере — от модельного бизнеса до телевидения. После собеседования и фотокастинга клиентам предлагали пройти платные онлайн-курсы стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей.

Многие из тех, кто хотел начать карьеру, были вынуждены брать кредиты. Однако вместо трудового договора им подсовывали соглашение об оказании платных услуг. Позднее выяснилось, что кредиты оформлялись на заведомо невыгодных условиях, а обучение, по словам пострадавших, оказалось низкого качества.

В рамках расследования были проведены обыски в офисах и квартирах фигурантов дела, изъяты документы и другие доказательства. Руководитель агентства в 2024 году была задержана, но своей вины не признала. Следствие продолжается уже более года.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода лишился почти 3 млн рублей, пытаясь купить машину через интернет. 

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Теги:
Мошенничество Уголовное дело
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