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Происшествия

СК задержал подростков, напавших на мужчину в Дзержинске

17 июля 2025 16:07  [122] Происшествия
СК задержал подростков, напавших на мужчину в Дзержинске

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области задержали двух 14-летних подростков, которых обвиняют в жестоком нападении на мужчину. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в социальных сетях и СМИ распространилось видео, где несовершеннолетний подошел к мужчине, ударил его по голове, а затем выстрелил ему в лицо сигнальной ракетой. В результате проверки следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением предметов, которые могут использоваться как оружие.

Полицейские быстро установили личности всех участников нападения. Ими оказались трое школьников: двое 14-летних и один 11-летний. Последний не достиг возраста, с которого можно привлекать к уголовной ответственности.

Старших подростков задержали. Им уже предъявили обвинение, и скоро суд выберет меру пресечения. Младшего соучастника могут поставить на профилактический учет.

Сейчас следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают личность владельцев собаки, которая напала на ребёнка в Городце.

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Теги:
Нападение Несовершеннолетние Уголовное дело
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