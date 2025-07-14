Бастрыкин взял дело о нападении подростка с сигнальной ракетой в Дзержинске Происшествия

Фото: социальные сети

В Дзержинске подросток напал на мужчину, сидевшего на улице, и выстрелил ему в лицо из сигнального пистолета. Инцидент попал на видео, которое вызвало резонанс в социальных сетях и СМИ.

По имеющейся информации, мужчина сидел на бульваре Химиков в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он никого не трогал. Однако один человек из группы подростков под смех и подначки друзей, надев медицинскую маску, подошел к мужчине, ударил его по голове, а затем выстрелил ему в лицо сигнальной ракетой.

После появления видео в интернете следственные органы СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и всех установленных деталях произошедшего.

Прокуратура Нижегородской области также взяла ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, СК и прокуратура проверяют драку нижегородских подростков.