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Происшествия

Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом

16 июля 2025 18:20  [9] Происшествия
Экс-глава Чкаловска Александр Кудряшов вновь предстанет перед судом

Бывший мэр Чкаловска Александр Кудряшов вновь оказался в центре уголовного разбирательства. В отношении него завершено расследование по делу о превышении должностных полномочий, и дело направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре и следственном комитете по региону. 

По версии следствия, в 2023 году Кудряшов, занимая пост главы местного самоуправления, подписал акты приёмки по контракту на благоустройство общественного пространства между улицами Белинского, Матросова и Комсомольской в Чкаловске. Работы проводились в рамках программы "Формирование современной городской среды". Несмотря на то, что подрядчик не выполнил часть работ, а другая часть была выполнена в меньшем объёме, Кудряшов утвердил фирме оплату в полном объеме. Тем самым чиновник причинил муниципальному бюджету ущерб почти на 2,5 миллиона рублей.

Нарушения были выявлены сотрудниками Следственного комитета при поддержке ОЭБиПК МВД России "Городецкий" и УФСБ по Нижегородской области. Собранные материалы позволили прокуратуре утвердить обвинительное заключение.

Уголовное дело возбуждено по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершённое из иной личной заинтересованности. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Это не первое уголовное дело в отношении Александра Кудряшова. Ранее он уже был осуждён условно за аналогичное преступление. В декабре 2021 года он подписал акты о приёмке работ по благоустройству пристани в Чкаловске, заведомо зная, что работы не завершены. После первого шторма пристань была разрушена. Тогда ущерб бюджету составил более 6,4 миллиона рублей.

Также сообщалось, что в феврале 2023 на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Кроме того, на замглавы Чкаловска было заведено уголовное дело о превышении полномочий при благоустройстве.

В январе 2025-го стало известно, что, несмотря на судимость, экс-мэр был назначен директором муниципального предприятия "Тепловодоканал" в Заволжье. Как пояснил тогда глава Городецкого округа Александр Мудров, решение о назначении было принято, поскольку Кудряшов считается "эффективным менеджером".

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Теги:
Уголовное дело Чкаловск
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