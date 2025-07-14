Станкевич высказался о задержании начальника полиции нижегородского аэропорта

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Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич прокомментировал задержание начальника полиции нижегородского аэропорта.
Напомним, начальник линейного отдела полиции, обеспечивавший правопорядок в международном аэропорту Нижнего Новгорода, Намиг Мусаев был задержан по подозрению в организации незаконной миграции 13 июля. По предварительной информации, он мог действовать в сговоре с другими должностными лицами.
Станкевич отметил, что не стоит ожидать мягких последствий для фигурантов дела, так как с ноября 2024 года организация незаконной миграции официально признана особо тяжким преступлением.
Нижегородский парламентарий также напомнил, что в результате изменений в Уголовный кодекс, инициированных Госдумой, ответственность за содействие нелегальному въезду, пребыванию или транзиту иностранных граждан и лиц без гражданства в России значительно ужесточена.
Так, если преступление совершено организованной группой, статья 322.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а также штраф в размере от трех до пяти млн рублей.
"Принимая такое решение, мы исходили из того, что незаконная миграция, словно гидра, может быть истреблена только суровыми методами. Калёным железом", - добавил депутат.
Ранее сообщалось, что УФСБ опубликовало видео задержания Мусаева и его сообщников.
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