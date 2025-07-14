Станкевич высказался о задержании начальника полиции нижегородского аэропорта Общество

Фото: Александр Воложанин

Депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич прокомментировал задержание начальника полиции нижегородского аэропорта.

Напомним, начальник линейного отдела полиции, обеспечивавший правопорядок в международном аэропорту Нижнего Новгорода, Намиг Мусаев был задержан по подозрению в организации незаконной миграции 13 июля. По предварительной информации, он мог действовать в сговоре с другими должностными лицами.

Станкевич отметил, что не стоит ожидать мягких последствий для фигурантов дела, так как с ноября 2024 года организация незаконной миграции официально признана особо тяжким преступлением.

Нижегородский парламентарий также напомнил, что в результате изменений в Уголовный кодекс, инициированных Госдумой, ответственность за содействие нелегальному въезду, пребыванию или транзиту иностранных граждан и лиц без гражданства в России значительно ужесточена.

Так, если преступление совершено организованной группой, статья 322.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, а также штраф в размере от трех до пяти млн рублей.

"Принимая такое решение, мы исходили из того, что незаконная миграция, словно гидра, может быть истреблена только суровыми методами. Калёным железом", - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что УФСБ опубликовало видео задержания Мусаева и его сообщников.