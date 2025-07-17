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Нижегородский "Пари НН" хочет попасть в ТОП-10 команд РПЛ

18 июля 2025 08:00  [106] Спорт
Нижегородский Пари НН планирует войти в десятку турнирной таблицы РПЛ

Фото: ФК "Пари НН"

Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" организовала пресс-конференцию накануне старта нового сезона Российской премьер-лиги. В мероприятии приняли участие главный тренер Алексей Шпилевский, директор клуба Давида Мелик-Гусейнов и спортивный директор Александр Удальцов. Главной темой стали амбиции команды, трансферная политика и изменения в игровом подходе.

Давид Мелик-Гусейнов верит, что "Пари НН" станет полноценным клубом РПЛ, справившись со всеми трудностями. Целью на сезон гендиректор "Пари НН" назвал попадание в первую десятку таблицы лиги.

Алексей Шпилевский отметил, что за три недели предсезонных сборов команда уже успела преобразиться. Новый тренер подчеркнул, что ключевая цель на сезон — закрепиться в ТОП-10 РПЛ. Для этого клубу необходимо усиление состава, которое будет соответствовать его игровому видению.

"Я не люблю давать обещаний, но мы хотим развивать клуб, хотим, чтобы было больше динамики и непредсказуемости в игре. Но опять же на всё нужно время", — заявил Шпилевский.

Философия нового тренера – действовать активно в любой фазе игры. Шпилевский отметил, что игроки мотивированы и с удовольствием включаются в процесс. 

По словам тренера, клубу необходимо расширить глубину состава. Подбор игроков будет вестись с учетом стиля игры и общей философии команды. Он подчеркнул важность конкуренции, которая, по его мнению, делает всех сильнее.

Про трансферы высказался и спортивный директор клуба Александр Удальцов. 

"К вопросам усиления состава подходим досконально. Мы хотим минимизировать ошибки и очень скрупулезно подходим к этому процессу. У нас есть предварительная договоренность с московским "Динамо" по Лесовому, мы не скрывали, что к нему есть интерес. Диаби тоже есть в нашем списке, как и несколько других игроков на этой позиции, но состоится ли сделка – рано говорить", - отметил Удальцов.

Кстати, о трехлетнем соглашении с полузащитником Даниилом Лесовым клуб объявил 17 июля в своих социальных сетях.

Удальцов также прокомментировал ситуацию с Хуаном Боселли. По его словам, стороны договорились вернуться к вопросу летом. Пока официальных предложений нет, но интерес к игроку сохраняется. В случае отсутствия достойных вариантов по трансферу клуб готов обсудить продление контракта.

Ранее сообщалось, что первый матч нового сезона "Пари НН" проведет в Казани, где нижегородцы сыграют против "Краснодара".

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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