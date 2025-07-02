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Спорт

Результаты стыков "Сочи" - "Пари НН" не аннулируют из-за скандала со ставками

03 июля 2025 18:18  [112] Спорт
Результаты стыков Сочи - Пари НН не аннулируют из-за скандала со ставками

Фото: ФК "Пари НН"

Игрока "Сочи" Владимира Писарского, который обвинялся в манипулировании результатами первого стыкового матча с "Пари Нижний Новгород", оправдали. Его подозревали в участии в договорном матче, но в итоге признали виновным только в менее серьезном нарушении, сообщил юрист Антон Смирнов, представляющий интересы игрока.

Футболист был обвинен сразу по двум статьям этического кодекса РФС: за ставки и манипулирование результатом матча. Его признали виновным только в том, что он отправил деньги другу, который затем сделал крупные ставки на матч. По данным источников, друг Писарского, которому он перевел 4 млн рублей перед матчем с "Пари НН", поставил на победу нижегородцев. После того как ставки сыграли, букмекер отказался выплачивать выигрыш, сославшись на связь клиента с футболистом. В итоге информацию передали в клуб и в РФС. Сам Писарский настаивал, что просто помог другу деньгами и не имеет отношения к ставкам. Его слова подтвердил полиграф.

В случае признания вины Писарского матч с "Пари НН" был бы признан договорным, а результат аннулирован. Тогда бы "Сочи" вылетел в ФНЛ, а "Пари НН" остался в РПЛ по спортивному регламенту. Для "Пари НН" это решение не является ключевым, так как клуб уже вернулся в лигу на место подмосковных "Химок".

В итоге Владимира Писарского отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, на четыре года, три из которых – условно.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер ФК "Пари НН" доволен самоотдачей игроков.

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Теги:
Ставка ФК Пари НН Футбол
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