Бесплатная психологическая поддержка теперь доступна нижегородцам Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области расширяется программа бесплатной психологической поддержки в рамках проекта "Скорая демографическая помощь". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Теперь получить профессиональную помощь смогут не только женщины, страдающие от послеродовой депрессии, но и те, кто столкнулся с проблемами бесплодия, а также пары, находящиеся в кризисной или иной сложной жизненной ситуации. Прием будет доступен как очно в женских консультациях, так и дистанционно по видеосвязи.

Запись возможна по телефону горячей линии: 8-800-775-31-52, а в скором времени появится на сайте: основано.рф.

Глава региона отметил, что ранее подобная помощь предоставлялась только в женских консультациях и исключительно прикрепленным пациенткам. Это существенно ограничивало доступ к психологической поддержке для женщин из других муниципалитетов и регионов. Теперь же специалисты смогут оказывать помощь вне зависимости от места прикрепления, в том числе, жителям отдаленных районов.

Никитин также подчеркнул, что данное нововведение позволит значительно расширить круг получателей помощи и снизить нагрузку на специалистов в женских консультациях, которые в первую очередь работают с беременными. По его словам, послеродовой период также является крайне стрессовым и требует особого внимания со стороны профессионалов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Нижегородской области вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.