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Общество

Нижегородским родителям предложили помощь "социальной няни"

10 июля 2025 15:27  [108] Общество
Нижегородским родителям предложили помощь социальной няни

Фото: минсоцполитики Нижегородской области

В Нижегородской области запустили услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми — так называемую "социальную няню". Инициатива реализуется в рамках нового национального проекта "Семья" и входит в состав комплекса из пяти мер поддержки, предложенных Минтрудом РФ для улучшения демографической ситуации в стране.

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, воспользоваться услугой могут семьи с детьми до трёх лет, если они соответствуют одной из следующих категорий: многодетные, молодые семьи (оба родителя младше 35 лет), семьи участников СВО, одинокие родители, а также семьи с низким доходом. Главное условие — ребёнок должен быть гражданином РФ и проживать на территории Нижегородской области.

Одной из первых, кто воспользовался новой возможностью, стала многодетная мать Надежда Зеленцова.

"Я ждала появления такой услуги в нашем регионе. Когда узнала, что теперь 'социальная няня' доступна и нам, сразу оформила договор. Конечно, были сомнения, как дети отреагируют на нового человека. Но всё прошло замечательно: няня нашла подход к моим двойняшкам", — рассказала она.

По информации министерства, продолжительность одной услуги составляет не более трёх часов подряд в день и может предоставляться до четырёх раз в месяц. Няня обеспечивает гигиенический уход за ребёнком, организует досуг с учётом его потребностей, а также может вывести малыша на прогулку.

Если в семье несколько детей младше трёх лет, количество задействованных специалистов может быть увеличено.

"Эта мера позволит родителям легче совмещать работу и заботу о детях. Уже в июне к помощи 'социальной няни' обратились более 200 семей из разных районов области", — отметил глава минсоцпола региона Игорь Седых.

Услуга предоставляется бесплатно, и доступна на территории всех городских и муниципальных округов. Её оказывают сотрудники центров социального обслуживания населения.

Чтобы воспользоваться помощью, нужно подать заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства либо на региональном портале "Госуслуги". После этого специалисты разработают индивидуальную программу сопровождения и оформят договор на оказание услуги.

Актуальная информация об условиях участия размещена на сайте регионального министерства соцполитики.

Напомним, нацпроект "Семья" был запущен в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и стал преемником проектов "Демография" и "Культура". Он направлен на всестороннюю поддержку российских семей, развитие программ долголетия, а также улучшение качества медицинской помощи.

Сообщалось, что с 1 июля начали действовать новые меры поддержки нижегородских семей. 

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Теги:
демография Нацпроект Семья
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