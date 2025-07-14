Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2025 11:43  [17] Нижегородский суд вернул жилищные права пенсионеру-таможеннику
15 июля 2025 11:28  [58] "Теплосети" заменили теплотрассу под проспектом Ленина без перекрытия движения
15 июля 2025 11:00  [89] Смартфон за 1 рубль и оплаченная связь: Билайн запустил новую акцию
15 июля 2025 10:36  [95] Нижегородцы завершили работы на первых двух объектах на новой подшефной территории в ДНР
15 июля 2025 10:30  [135] Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей
15 июля 2025 09:45  [234] Цены на продукты в Нижнем Новгороде приятно удивили канадскую семью Фейнстра
15 июля 2025 09:29  [165] Нижегородцам напомнили о правилах безопасности во время грозы
15 июля 2025 09:20  [2501] Нижегородский онколог Наталья Юртаева скончалась в 39 лет
15 июля 2025 08:00  [347] Почти 180 км дорог около М-12 восстановят в Нижегородской области до конца года
14 июля 2025 20:00  [354] 15 положительных проб пищевой продукции выявили в Нижегородской области
Общество

Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей

15 июля 2025 10:30  [135] Общество
Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области все чаще пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. С начала 2025 года в регионе начали работу три таких центра: в Нижнем Новгороде, Арзамасе и на Бору.

Как сообщает издание pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство социальной политики, за это время более 80 семей воспользовались услугами такого проката.

Наибольший спрос зафиксирован в Арзамасе, здесь помощь получили 34 семьи. В пункте на Бору вещи временно взяли 4 семьи. Всего за этот период было выдано 143 единицы различного инвентаря.

Среди наиболее востребованных предметов у нижегородских семей - прогулочные детские коляски, автокресла для малышей от шести месяцев, коляски-трансформеры, кровати-манежи и электрокачели для новорожденных.

Власти региона намерены продолжить развитие этой инициативы, для чего в ближайшие два года планируется открыть еще шесть пунктов проката.

В 2026 году новые центры появятся в Дзержинске, на Бору и в Кстовском округе. В 2027 пункты с детскими вещами появятся в Павловском и Богородском округах, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Создание сети пунктов проката направлено на поддержку семей с детьми и снижение финансовой нагрузки в первые месяцы жизни ребенка.

Ранее нижегородцам напомнили, какие меры поддержки для семей с детьми начали действовать в региона с 1 июля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Семья
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 15:27  [525] Нижегородским родителям предложили помощь "социальной няни"
03 июля 2025 11:30  [505] Нижегородская область направит 17,7 млн рублей на генетический анализ эмбрионов
29 июня 2025 09:55  [1084] Нижегородские клиники добровольно отказываются от проведения абортов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных