Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области все чаще пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. С начала 2025 года в регионе начали работу три таких центра: в Нижнем Новгороде, Арзамасе и на Бору.

Как сообщает издание pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство социальной политики, за это время более 80 семей воспользовались услугами такого проката.

Наибольший спрос зафиксирован в Арзамасе, здесь помощь получили 34 семьи. В пункте на Бору вещи временно взяли 4 семьи. Всего за этот период было выдано 143 единицы различного инвентаря.

Среди наиболее востребованных предметов у нижегородских семей - прогулочные детские коляски, автокресла для малышей от шести месяцев, коляски-трансформеры, кровати-манежи и электрокачели для новорожденных.

Власти региона намерены продолжить развитие этой инициативы, для чего в ближайшие два года планируется открыть еще шесть пунктов проката.

В 2026 году новые центры появятся в Дзержинске, на Бору и в Кстовском округе. В 2027 пункты с детскими вещами появятся в Павловском и Богородском округах, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Создание сети пунктов проката направлено на поддержку семей с детьми и снижение финансовой нагрузки в первые месяцы жизни ребенка.

Ранее нижегородцам напомнили, какие меры поддержки для семей с детьми начали действовать в региона с 1 июля.