Прокатом вещей для новорожденных воспользовались более 80 нижегородских семей

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Жители Нижегородской области все чаще пользуются услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. С начала 2025 года в регионе начали работу три таких центра: в Нижнем Новгороде, Арзамасе и на Бору.
Как сообщает издание pravda-nn.ru со ссылкой на региональное министерство социальной политики, за это время более 80 семей воспользовались услугами такого проката.
Наибольший спрос зафиксирован в Арзамасе, здесь помощь получили 34 семьи. В пункте на Бору вещи временно взяли 4 семьи. Всего за этот период было выдано 143 единицы различного инвентаря.
Среди наиболее востребованных предметов у нижегородских семей - прогулочные детские коляски, автокресла для малышей от шести месяцев, коляски-трансформеры, кровати-манежи и электрокачели для новорожденных.
Власти региона намерены продолжить развитие этой инициативы, для чего в ближайшие два года планируется открыть еще шесть пунктов проката.
В 2026 году новые центры появятся в Дзержинске, на Бору и в Кстовском округе. В 2027 пункты с детскими вещами появятся в Павловском и Богородском округах, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Создание сети пунктов проката направлено на поддержку семей с детьми и снижение финансовой нагрузки в первые месяцы жизни ребенка.
Ранее нижегородцам напомнили, какие меры поддержки для семей с детьми начали действовать в региона с 1 июля.
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