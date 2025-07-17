Погибшего на СВО Алексея Кольчатова проводили в последний путь в Борском округе Общество

Житель села Кантаурово, расположенного в Борском округе Нижегородской области, Алексей Кольчатов погиб при выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Как сообщили его родные в социальных сетях, трагедия произошла 3 июля.

Прощание с Алексеем прошло 16 июля в родном селе. На церемонии собрались близкие, друзья и односельчане, чтобы отдать последнюю дань памяти погибшему.

Пользователи соцсетей из Нижегородской области выразили соболезнования родным военнослужащего и оставили слова поддержки.

Ранее сообщалось, что Илья Храмов из Дзержинска Нижегородской области погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО.