Погибшего на СВО Алексея Кольчатова проводили в последний путь в Борском округе

Житель села Кантаурово, расположенного в Борском округе Нижегородской области, Алексей Кольчатов погиб при выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции.
Как сообщили его родные в социальных сетях, трагедия произошла 3 июля.
Прощание с Алексеем прошло 16 июля в родном селе. На церемонии собрались близкие, друзья и односельчане, чтобы отдать последнюю дань памяти погибшему.
Пользователи соцсетей из Нижегородской области выразили соболезнования родным военнослужащего и оставили слова поддержки.
Ранее сообщалось, что Илья Храмов из Дзержинска Нижегородской области погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО.
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