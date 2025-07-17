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Общество

Погибшего на СВО Алексея Кольчатова проводили в последний путь в Борском округе

18 июля 2025 10:44  [111] Общество
Погибшего на СВО Алексея Кольчатова проводили в последний путь в Борском округе

Житель села Кантаурово, расположенного в Борском округе Нижегородской области, Алексей Кольчатов погиб при выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции.

Как сообщили его родные в социальных сетях, трагедия произошла 3 июля.

Прощание с Алексеем прошло 16 июля в родном селе. На церемонии собрались близкие, друзья и односельчане, чтобы отдать последнюю дань памяти погибшему.

Пользователи соцсетей из Нижегородской области выразили соболезнования родным военнослужащего и оставили слова поддержки.

Ранее сообщалось, что Илья Храмов из Дзержинска Нижегородской области погиб в ходе выполнения боевых задач на СВО.

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Теги:
Борский г.о. Военные СВО
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