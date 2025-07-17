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Общество

Ремонт коллектора оставит Автозаводский район без воды почти на два дня

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Ремонт коллектора оставит Автозаводский район без воды почти на два дня

Фото: Александр Воложанин

Жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода временно оставят без воды. С 23:00 25 июля до 02:00 27 июля в районе частично отключат холодную и горячую воду, а также водоотведение, сообщили в администрации.

Причина — плановый ремонт на напорном канализационном коллекторе. Под ограничения попадут жилые дома, предприятия и организации.

В компании "Заводские сети" рассказали, что сделают все возможное, чтобы вернуть воду как можно быстрее. По плану работы займут не больше 27 часов. На объекте будут трудиться около 40 специалистов, задействуют 10 единиц техники. Работать будут круглосуточно.

Специалистам предстоит демонтировать байпасные линии, которые установили больше полувека назад. Сейчас они полностью изношены и больше не справляются со своей задачей.

По словам специалистов, обновление коллектора повысит надежность системы водоотведения. Это поможет избежать аварий и перебоев у более чем 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов.

Жителям советуют заранее запастись питьевой водой на время ремонта.

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Теги:
Автозаводский район водопровод Ремонтные работы
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