Четверть проб воды в Нижегородской области не прошла санпроверку в 2024 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Четверть проб воды в Нижегородской области не прошла санитарную проверку. Об этом говорится в государственном докладе регионального Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отмечается, что из поверхностных источников, таких как Волга, Ока и Керженец, получают воду 65% жителей региона. Остальные 35% обеспечиваются подземными водами из трёх артезианских бассейнов. При этом именно в подземных источниках часто фиксируется повышенное содержание железа и высокая жёсткость воды — это природная особенность региона.

В 2024 году специалисты исследовали более 6,5 тысячи проб из различных источников водоснабжения. Результаты показали, что четверть из них не соответствуют санитарным требованиям по химическим показателям. Это, впрочем, лучше, чем в 2023 году, когда доля нестандартных проб составляла 31,8%. По микробиологическим показателям нарушения выявлены в 4,8% проб (в 2023 году — 3,7%).

Анализ поверхностных источников централизованного водоснабжения показал, что по микробиологии доля некачественных проб составила 26,3%, что в полтора раза выше, чем два года назад. У подземных источников этот показатель — 3,6%. По санитарно-химическому нормативу несоответствие найдено в 19,1% и 14,9% соответственно.

Паразитологических нарушений в пробах питьевой воды за последние пять лет не зафиксировано.

В ведомстве добавляют, что почти половина источников централизованного водоснабжения в регионе не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, 5% таких источников не имеют организованных зон санитарной охраны.

Качество воды ухудшается не только из-за состояния источников, но и из-за изношенности водопроводных сетей. Проблема особенно актуальна в сельской местности, где часто используются колодцы и родники без разводящих сетей. Здесь почти половина проб не соответствует нормам: 36,5% — по химии и 44,9% — по микробиологии. Основные причины — отсутствие регулярного лабораторного контроля и плановых работ по очистке и ремонту.

Влияние оказывает также канализационные очистные сооружения (КОС) и степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы. В ряде округов — Балахнинском, Городецком, Кстовском, Богородском и Чкаловске — сточные воды сбрасываются в водоёмы без должной очистки. На большинстве канализационных очистных сооружений (КОС) не проводится дезинвазия (71%) и дезинфекция (34%).

В двух муниципалитетах — Гагинском и Большемурашкинском — КОС отсутствуют вовсе. В Бутурлинском округе нет даже канализационных сетей. В связи с этим Роспотребнадзор направил девять исков в суд с требованием обязать местные власти наладить водоотведение.

Горячая вода также вызывает вопросы. В 2024 году 20,4% проб не прошли проверку по химическим показателям, что выше, чем в предыдущие два года. По микробиологии нарушения зафиксированы в 0,7% проб.

В ведомстве добавили, что в 2024 году было наложено 85 штрафов на сумму более 1,3 миллиона рублей, передано 20 дел в мировой суд и направлено 42 иска в суды общей юрисдикции. Также было вынесено 111 предостережений.

Ранее сообщалось, что Нижегородский водоканал объяснил причины появления в столице Приволжья неприятных запахов.