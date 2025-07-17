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Политика

Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на выборы в думу Нижнего Новгорода

18 июля 2025 14:45  [4] Политика
Партия пенсионеров выдвинула кандидатов на выборы в думу Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось выдвижение кандидатов от регионального отделения Партии пенсионеров на предстоящие выборы в городскую думу. Представители партии примут участие в избирательной кампании по всем 39 одномандатным округам, сообщает pravda-nn.ru.

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов рассказал, что недавно состоялся восьмой съезд партии, на котором была утверждена обновленная программа и избрано новое руководство. По его словам, партия разработала собственную идеологическую платформу, включающую предложения по экономическому развитию, вопросам миграционной политики и сохранению исторического наследия.

На конференции в Нижнем Новгороде были определены кандидаты, которые будут представлять партию на выборах. Как отметила председатель регионального отделения Татьяна Богданова, среди выдвиженцев — представители разных профессий и с разным уровнем образования.

"Наши кандидаты — это люди, которые реализовали себя в профессии, в семье, в общественной жизни. Каждый из них хорошо понимает городские проблемы и готов предложить конкретные пути их решения", — подчеркнула Татьяна Богданова.

Владимир Ворожцов добавил, что участие во всех округах — важный шаг для регионального отделения. "Наши кандидаты — это люди, близкие к народу. Они знают, как живут нижегородцы, и способны реально повлиять на развитие города. Мы уверены, что кто-то из них обязательно получит поддержку избирателей", — отметил он.

Завершилось мероприятие благотворительным концертом, средства от которого будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

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Теги:
Выборы Гордума партии
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