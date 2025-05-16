Номера округов сменились в Нижегородской области перед выборами 2026 года Политика

Фото: Кира Мишина

Госдума утвердила обновлённую схему одномандатных избирательных округов, по которой будут проходить выборы в девятый созыв нижней палаты российского парламента. Согласно информации, размещенной на сайте Госдумы, изменения затронули и Нижегородскую область.

Территориально границы округов в регионе останутся без изменений. Однако в документ были внесены уточняющие корректировки формулировок, связанные с административными преобразованиями, произошедшими с момента утверждения предыдущей схемы в 2015 году.

С тех пор в Нижегородской области все районы были переименованы в округа, а Кстовский район весной 2025 года вошёл в состав городского округа Нижний Новгород. Эти изменения отразились в новой редакции схемы.

Единственным значимым нововведением стала смена нумерации избирательных округов. Если ранее регион охватывали округа с номерами 129-133, то теперь им будут присвоены номера с 131 по 135.

В частности, Кстовский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода включены в состав округа под номером 131.

Ранее сообщалось, что предварительное электронное голосование "Единой России" стартовало в Нижегородской области.