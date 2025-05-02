Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
06 мая 2025 11:27  [78] Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму
04 мая 2025 13:00  [522] В Госдуме призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лощадь
30 апреля 2025 10:07  [638] Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина
30 апреля 2025 09:55  [549] Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
30 апреля 2025 09:15  [482] К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%
29 апреля 2025 16:48  [605] Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне
27 апреля 2025 09:00  [612] Глеб Никитин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
25 апреля 2025 19:15  [1279] Эксперт-мониторинг с 18 по 25 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 апреля 2025 17:40  [660] "Диктант Победы" написали более 30 тысяч жителей Нижегородской области
25 апреля 2025 17:19  [790] Возможное разделение Нижегородского района снова обсудят с жителями
Политика

Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму

06 мая 2025 11:27  [78] Политика
Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму

Фото: Кирилл Мартынов

Центризбирком России утвердил новую схему одномандатных округов, по которой в 2026 году пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Согласно документу, Кстовский район отныне будет входить в состав Нижегородского одномандатного округа.

Как ИА "НТА-Приволжье" пояснили в пресс-службе Избирательной комиссии Нижегородской области, жители Кстова более не смогут голосовать в рамках отдельного избирательного округа, как это было ранее.

"Избиратели Кстовского района смогут принять участие в голосовании в составе Нижегородского одномандатного округа", – сообщили в избиркоме.

На территории Нижегородской области предусмотрено пять одномандатных округов: Нижегородский, Приокский, Автозаводский, Канавинский и Борский. Число зарегистрированных избирателей в каждом из них следующее:

  • Нижегородский – 468 305 человек
  • Приокский – 498 220 человек
  • Автозаводский – 525 132 человека
  • Канавинский – 491 344 человека
  • Борский – 487 347 человек

Ранее, 27 марта, депутаты Законодательного собрания области поддержали законопроект о включении города Кстово в состав Нижнего Новгорода.

Согласно принятому решению, образовано новое муниципальное образование – городской округ с наименованием "город Нижний Новгород". Территория Кстова и Кстовского района станет его девятым районом под названием "Кстовский район".

Реформа получила одобрение представительных органов всех затронутых муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Избирком Кстово
Поделиться:
Новости по теме
05 мая 2025 13:00  [345] ЦРТС: проезд после объединения Кстова и Нижнего Новгорода не подорожает
04 апреля 2025 16:12  [1710] Опубликован закон о присоединении Кстовского округа к Нижнему Новгороду
24 марта 2025 17:33  [802] Налоговые доходы могут вырасти после слияния Нижнего Новгорода и Кстова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph