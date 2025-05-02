Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму

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Центризбирком России утвердил новую схему одномандатных округов, по которой в 2026 году пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Согласно документу, Кстовский район отныне будет входить в состав Нижегородского одномандатного округа.
Как ИА "НТА-Приволжье" пояснили в пресс-службе Избирательной комиссии Нижегородской области, жители Кстова более не смогут голосовать в рамках отдельного избирательного округа, как это было ранее.
"Избиратели Кстовского района смогут принять участие в голосовании в составе Нижегородского одномандатного округа", – сообщили в избиркоме.
На территории Нижегородской области предусмотрено пять одномандатных округов: Нижегородский, Приокский, Автозаводский, Канавинский и Борский. Число зарегистрированных избирателей в каждом из них следующее:
Ранее, 27 марта, депутаты Законодательного собрания области поддержали законопроект о включении города Кстово в состав Нижнего Новгорода.
Согласно принятому решению, образовано новое муниципальное образование – городской округ с наименованием "город Нижний Новгород". Территория Кстова и Кстовского района станет его девятым районом под названием "Кстовский район".
Реформа получила одобрение представительных органов всех затронутых муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года.
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