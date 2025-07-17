Нижегородское "Торпедо" сыграет с "Торпедо-Горький" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграет тренировочный матч с фарм-клубом "Торпедо-Горький".

Встреча состоится 14 августа в рамках учебно-тренировочного сбора основной команды. По регламенту лиги "Торпедо" начнет свою предсезонную подготовку не позднее 1 августа.

К слову, "Торпедо-Горький" и молодежная команда свои тренировки уже возобновили. Игроки прошли углубленное медицинское обследование и начали подготовку. Фарм-клуб уехал на учебно-тренировочный сбор в Саранск, а "Чайка" 18 июля провела первую тренировку на льду во Дворце спорта имени Коноваленко.

Помимо "Торпедо" фарм-клуб сыграет тренировочные матчи с ХК "Норильск" 3 и 4 августа, а также ХК "Олимпия" 11 и 12 августа. 20 августа пройдет встреча с ХК "Рязань-ВДВ", а затем нижегородцы отправятся в Казань для участия в турнире памяти Юрия Моисеева.

Первая игра "Торпедо-Горький" в новом сезоне намечена на 1 сентября. Горьковчане сыграют против "Металлурга" из Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" начнет сезон 2025/2026 с домашней трехматчевой серией против "Салавата Юлаева", СКА и "Лады".