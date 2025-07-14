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Спорт

Нападающий нижегородского "Торпедо" Бобби Линч продолжит карьеру в Германии

14 июля 2025 14:46  [62] Спорт
Нападающий ХК Торпедо Бобби Линч продолжит карьеру в Германии

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Бобби Линч продолжит свою спортивную карьеру в немецкой хоккейной лиге. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

27-летний легионер провел в "Торпедо" два сезона. За 110 сыгранных матчей ему удалось набрать 50 очков по системе "гол+пас".

Напомним, руководство нижегородской команды сделало Линчу квалификационное предложение после истечения срока его контракта, но спортсмен отказался. После назначения бывшего главного тренера Игоря Ларионова в СКА были предположения, что американец присоединится к петербуржцам вслед за Игорем Ларионовым младшим и Маркусом Филлипсом.

Однако Бобби Линч решил покорять Европу и подписал соглашение с "Гризлис Вольфсбург". К слову, в эту же команду ранее перешел и Китон Томпсон. Защитник представлял Нижний Новгород один сезон, провел 60 матчей и заработал 11 очков.

Ранее сообщалось, что новички "Торпедо" определились с игровыми номерами на сезон 2025/2026. 

Кроме того, КХЛ опубликовала полный календарь игр на грядущий сезон.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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