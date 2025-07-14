Нападающий нижегородского "Торпедо" Бобби Линч продолжит карьеру в Германии

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Нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Бобби Линч продолжит свою спортивную карьеру в немецкой хоккейной лиге. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.
27-летний легионер провел в "Торпедо" два сезона. За 110 сыгранных матчей ему удалось набрать 50 очков по системе "гол+пас".
Напомним, руководство нижегородской команды сделало Линчу квалификационное предложение после истечения срока его контракта, но спортсмен отказался. После назначения бывшего главного тренера Игоря Ларионова в СКА были предположения, что американец присоединится к петербуржцам вслед за Игорем Ларионовым младшим и Маркусом Филлипсом.
Однако Бобби Линч решил покорять Европу и подписал соглашение с "Гризлис Вольфсбург". К слову, в эту же команду ранее перешел и Китон Томпсон. Защитник представлял Нижний Новгород один сезон, провел 60 матчей и заработал 11 очков.
Ранее сообщалось, что новички "Торпедо" определились с игровыми номерами на сезон 2025/2026.
Кроме того, КХЛ опубликовала полный календарь игр на грядущий сезон.
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