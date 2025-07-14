Защитник Михаил Науменко перешел в нижегородское "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Защитник Михаил Науменков заключил контракт с нижегородским хоккейным клубом "Торпедо". Об этом сообщается в социальных сетях команды.

В разные годы 32-летний хоккеист выходил на лед в составе ЦСКА. Последние четыре сезона он представлял цвета "Салавата Юлаева". Кстати, именно с уфимцами "Торпедо" предстоит сыграть первую игру в сезоне 2025/2026. В прошлом сезоне Науменков сыграл 83 матча и набрал 24 (5+19) балла по системе "гол+пас".

Науменков завоевывал Кубок Харламова, дважды становился чемпионом России и четырежды выигрывал Кубок Континента. В сезоне 2018/2019 он стал обладателем Кубка Гагарина. Спортсмен неоднократно вызывался в сборную России, а в составе молодежной национальной команды стал серебряным призером чемпионата мира.

Всего в КХЛ защитник провел 696 матчей, набрав 160 очков (39+121).

Напомним, гендиректор клуба Евгений Забуга заявлял, что для полной укомплектованности стартового состава "Торпедо" требовалось по одному игроку в защиту и нападение. Тогда в результате обмена с ЦСКА команду пополнил нападающий Егор Соколов, а теперь вакантное место в защите занял и Науменко. При этом трансферное окно в КХЛ будет открыто до 25 января.

Ранее сообщалось, что новобранцы "Торпедо" определились с игровыми номерами, под которыми сыграют в предстоящем сезоне.