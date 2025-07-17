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Происшествия

Замена домофона стоила нижегородскому пенсионеру 14 млн рублей

19 июля 2025 09:35  [83] Происшествия
Замена домофона стоила нижегородскому пенсионеру 14 млн рублей

Пожилой житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, потеряв свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, 73-летнему мужчине позвонили с неизвестного номера. Звонившая женщина представилась его соседкой и сообщила, что в доме скоро пройдет замена входных дверей и системы домофона. По ее словам, каждому жильцу будет присвоен индивидуальный код, с помощью которого можно будет попасть в подъезд без ключа. Под предлогом настройки системы она попросила пенсионера продиктовать код из СМС, который должен был поступить в ходе разговора. Мужчина, не заподозрив обмана, выполнил просьбу. После этого связь оборвалась.

Спустя некоторое время ему начали звонить другие "специалисты" — якобы представители Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они сообщили, что предыдущий звонок был попыткой мошенничества, и теперь его личные данные и финансы находятся под угрозой.

Чтобы "обезопасить" свои средства, мужчине предложили перевести деньги на специальный счёт, привязанный к мобильному приложению. Пенсионер снял со своего счета 2,7 миллиона рублей и совершил шесть переводов на продиктованные реквизиты.
На следующий день он обналичил еще 10,5 миллиона рублей со своего инвестиционного счета и отдал деньги курьеру в Чернопрудском сквере.

Позже злоумышленники вновь вышли на связь, заявив, что теперь под угрозой находится его дачный участок. Чтобы избежать "переоформления" недвижимости на третьих лиц, мужчину убедили перевести ещё миллион рублей.

В результате общая сумма ущерба составила 14 265 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следственные действия продолжаются.

Ранее нижегородцам напомнили, как определить, что вам звонят мошенники.

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Теги:
Мошенничество Пенсионеры Уголовное дело
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