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Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска 630 тысяч рублей

15 июля 2025 10:55  [104] Происшествия
Мошенники выманили у пенсионерки из Дзержинска 630 тысяч рублей

В Дзержинске Нижегородской области 74-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, поверив в историю про срочную "декларацию" своих сбережений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Дзержинску.

Как рассказала пенсионерка полицейским, в начале июля ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником организации под названием "Росфинмониторинг" и заявил, что все ее деньги нужно срочно задекларировать.

Пожилая нижегородка испугалась за свои накопления и решила выполнить все указания звонившего. Мошенники даже вызвали ей такси, чтобы она могла доехать до ближайшего банковского терминала. Там она перевела 630 тысяч рублей на продиктованный аферистами счет.

После перевода "сотрудник" перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нижегородец хотел пригласить девушку в кино, но лишился 320 тысяч рублей, пытаясь купить билеты.

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Теги:
Мошенничество Пенсионеры Уголовное дело
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