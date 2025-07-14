Лжетрейдер обманул нижегородского пенсионера на 700 тысяч рублей Происшествия

Пожилой житель Советского района Нижнего Новгорода стал жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег после общения с аферистом, выдававшим себя за брокера. Об этом сообщили в региональном МВД.

В полицию обратился 74-летний мужчина, который рассказал, что в течение двух месяцев поддерживал связь через мессенджер с неизвестным, представлявшимся сотрудником инвестиционной компании. Злоумышленник пообещал пенсионеру высокий доход от операций на фондовом рынке.

Под предлогом получения прибыли, собеседник убедил мужчину взять кредит в размере 300 000 рублей. Кроме заемных средств, пенсионер также использовал собственные накопления. Все деньги он перевел на продиктованные "брокером" банковские счета.

После того как транзакции были завершены, мнимый трейдер перестал выходить на связь. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 700 000 рублей.

По факту произошедшего в отделе полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мошенникам удалось выманить 630 тысяч рублей у пенсионерки в Дзержинске Нижегородской области.